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Украина за три месяца получила от союзников 7 млрд долларов, - Шмыгаль

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Украина за три месяца получила от союзников 7 млрд долларов, - Шмыгаль
За более чем три месяца финансовая поддержка союзников Украины составила 7 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась. Например, сегодня утвердим условия привлечения финансовой поддержки от Правительства Канады на сумму почти 800 млн долларов. Ранее наши канадские друзья уже оказали поддержку почти 400 млн долларов, и мы благодарны за эти очень важные для Украины средства", - отметил Шмыгаль.

Как подчеркнул премьер-министр, правительство продолжает развивать совместные проекты и с европейскими партнерами. Так, Кабмин утвердил проект Соглашения с Европейским Союзом, предусматривающий выделение Украине 330 млн евро.

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Шмыгаль также поблагодарил европейских партнеров за согласование 6-го пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на нефть. Как отметил премьер, кремлевский режим может потерять от 10 до 25 млрд долларов от этого решения, и это дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины.

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Топ комментарии

  • Bodalux
    Зелені курви переконаний, що крадуть по чорному, бо якось барахлитися без "великого крадівництва" треба. Масштаби просто фантастичні, дивись нижче.

    Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

    Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

    Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

    Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
    Там і відео.
    https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
  • Alexander Savely
    хорошо нашим правителям - народ сам по себе, уряд сам по себе. каски, броники, тепловизоры, прицелы, авто, дроны, планшеты - все таскают волонтеры.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Какая доля?Шмыгаль заявил,что в этом месяце нужно еще 5 ярдов.Союзники не успевают посылать деньги-их на лету разворовывают.Им проще послать Шмыгаля,чем деньги.Вангую,что скоро так и будет.
    В итоге Шмыгаль прикажет Гетьманцеву щипать народ гусей и пох на то что они кричат.
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