Еврокомиссар по вопросам юстиции Рейндерс встретился с Венедиктовой по поводу военных преступлений РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Хорошая встреча с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, чтобы обменяться информацией об усилиях ЕС по усилению применения ограничительных мер и конфискации активов. Мы обсудили поддержку ЕС и координацию усилий по расследованию военных преступлений", - сообщил еврокомиссар.

Good meeting with 🇺🇦 Prosecutor General @VenediktovaIV to exchange on the EU efforts to step up the enforcement of 🇪🇺 restrictive measures and confiscations of assets. We discussed EU support/coordination to investigate war crimes. pic.twitter.com/vNYi4TjgvP