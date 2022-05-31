С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожены 29 единиц техники оккупантов, - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00, 31 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. На 4 локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.

В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.

Также читайте: Зеленский о деоккупации: "Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей"