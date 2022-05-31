В Киеве откроется офис Международного уголовного суда, - прокурор Хан
Об этом прокурор МУС Карим Хан сказал во время пресс-конференции в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем ездить туда-сюда при расследовании ситуаций по всему миру. Это касается как Судана, так и Украины. В следующие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве", - сказал Хан.
Хан также отметил, что было налажено хорошее сотрудничество с генеральным прокурором Украины.
Кроме того, прокурор МУС отметил, что в расследовании нужно использовать технологии, искусственный интеллект, все возможное для того, чтобы были бесспорные доказательства.
Президент Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст) Ладислав Хамрана отметил, что параллельно шесть стран, входящих в совместную следственную группу, ведут собственные расследования военных преступлений РФ в Украине. Кроме того, ряд организаций собирают информацию. Война в Украине фактически может стать самой задокументированной в истории человечества, сказал Хамрана.
По его словам, Евроюст будет координировать сбор доказательств и расследование военных преступлений в Украине.