В Киеве откроется офис Международного уголовного суда, - прокурор Хан

Офис прокурора Международного уголовного суда намерен открыть представительство в Украине для расследования военных преступлений России.

Об этом прокурор МУС Карим Хан сказал во время пресс-конференции в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем ездить туда-сюда при расследовании ситуаций по всему миру. Это касается как Судана, так и Украины. В следующие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве", - сказал Хан.

Хан также отметил, что было налажено хорошее сотрудничество с генеральным прокурором Украины.

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Кроме того, прокурор МУС отметил, что в расследовании нужно использовать технологии, искусственный интеллект, все возможное для того, чтобы были бесспорные доказательства.

Президент Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст) Ладислав Хамрана отметил, что параллельно шесть стран, входящих в совместную следственную группу, ведут собственные расследования военных преступлений РФ в Украине. Кроме того, ряд организаций собирают информацию. Война в Украине фактически может стать самой задокументированной в истории человечества, сказал Хамрана.

По его словам, Евроюст будет координировать сбор доказательств и расследование военных преступлений в Украине.

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