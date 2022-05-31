Россия приостанавливает поставки газа в Данию

Российский монополист Газпром объявил о приостановке с 1 июня поставок газа датской компании Orsted, отказавшейся от оплаты в рублях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в заявлении Газпрома.

"Данская компания "Эрстед" (Orsted Salg & Service A/S) сообщила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с Указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. и согласно схеме, предложенной "Газпром экспортом", - говорится в сообщении.

Срок оплаты за поставку газа в апреле, предусмотренный контрактом, как говорится в заявлении компании, завершается 31 мая.

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"В связи с этим "Газпром экспорт" сообщил "Эрстеду" о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным упомянутым выше Указом", - подчеркнули в Газпроме.

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