Восстановить мобильную связь на Херсонщине в ближайшее время не удастся, – Госспецсвязь

Восстановить мобильную связь и домашний интернет во временно оккупированной Херсонской области в ближайшее время, скорее всего, не удастся, поскольку российские оккупанты вмешались в работу сетевого оборудования в регионе.

Об этом сообщает Госслужба специальной связи и защиты информации Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Со вчерашнего дня украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем полное отключение связи в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и т.д.

"Жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны. К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных", - подчеркивают в Госспецсвязи.

В службе добавляют, что такие действия оккупантов могут быть связаны с "беспомощностью российской армии, которая терпит потери и не может сдержать контратакующих действий украинских военных". "Они боятся, что сообщения об успехах украинской армии усилят сопротивление и активизируют работу партизан в Херсонской области", - уточняют в Госслужбе.

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Отмечается, что оккупанты могут попытаться подключить украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, которые полностью контролируются вражескими спецслужбами.

Как сообщалось, в Херсоне и Херсонской области вечером 30 мая исчезла мобильная связь и интернет.