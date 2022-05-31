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США поставят Украине оружие только для защиты в своих границах, – постпред при ООН Томас-Гринфилд

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США поставят Украине оружие только для защиты в своих границах, – постпред при ООН Томас-Гринфилд
Соединенные Штаты Америки (США) будут поставлять оружие Украине только для защиты в рамках своих границ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера NYT Фарназ Фассихи.

Сообщается, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд исключила поставки вооружений для наступления на Россию.

"Мы не поставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию из Украины. Вашингтон будет поставлять Украине оружие только для защиты внутри его границ, и США не станут стороной в этой войне", – цитирует репортер заявление Томас-Гринфилд.

Напомним, ранее The Wall Street Journal писало, что администрация президента Джо Байдена намерена передать Украине управляемую реактивную систему залпового огня HiMARS с ракетами дальностью около 65 километров.

Также читайте: США рассматривают передачу Украине РСЗО без дальнобойных ракет, - The Washington Post

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Топ комментарии

  • Баритон Саша
    Так Крим І донбас, це ж наша територія?
  • wittmann1980
    Какой то сюрреализм, ограничивать в инструментах облроняющуюся сторону, которая из за таких и подобных решений каждый день платит жизнями своих гражданских и вренных.
  • Dima30
    Треба розуміти ,що росія піди звідти тільки якщо ми їх виб'ємо зброєю!
    Ніяка дипломатія не дозволить нам повернути свої території.І якщо для досягнення стратегічних цілей потрібно буде бити по любій території рф ,то це необхідно робити.
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