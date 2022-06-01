Большая часть Северодонецка контролируется россиянами, почти 100% инфраструктуры города разрушены, - Гайдай

90% жилого фонда Северодонецка повреждены, из них 60% восстановлению не подлежит.

Об этом сообщил в Телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вечерняя сводка 31 мая:

– Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Город не оцеплен, и предпосылок для этого нет.

- областной центр приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит.

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Из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей", - рассказал Гайдай.