Россия готова к подписанию соглашения, которое прекратило бы "гражданскую войну в Украине", - спикер Совета Федерации Матвиенко
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам и подписанию соглашения, чтобы "прекратить гражданскую войну в Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписание соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева ", – сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика.