Украинские воины остаются хозяевами фронтовой ситуации, есть определенные успехи на Харьковщине и Херсонщине, - Зеленский
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеообращения 31 мая.
"Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в том числе слепое авиабомбардирование, - это просто безумие", - сказал он.
"На херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление - Гуляйполе и Орехово", - отметил он.
По словам президента, "в этой широкой картине нужно видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве".
"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь. Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставок нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины", - заявил Зеленский.