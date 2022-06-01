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Германия приняла уже 800 тысяч беженцев из Украины, - Шольц

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Германия приняла уже 800 тысяч беженцев из Украины, - Шольц
Германия приняла уже 800 тысяч украинских беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Брюсселе по результатам специального заседания Европейского совета.

"Мы также снова говорили о гуманитарной помощи. Вы знаете, что в Германии сейчас в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано почти 800 тыс. украинцев. Это показывает, насколько граждане нашей страны и многие из общин Германии способствуют тому, чтобы мы помогали ищущим защиты за границей, а в данном случае в Германии, и нуждается в нашей поддержке", - отметил он.

Немецкие СМИ также сообщили, что немецкие школы посещают уже 123 тыс. украинских детей.

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