На Криворожском направлении россияне строят укрепления и минируют побережье Ингульца, - Вилкул

Захватчики на Криворожском направлении срывают плиты с дорог для укреплений, а также минируют побережье реки Ингулец.

Об этом рассказал на брифинге руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной. Орки вынуждены усиливать свои оборонительные позиции – даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", – сообщил Вилкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул

Наши вооруженные силы успешно выполняют поставленные боевые задания, продолжают проводить успешные операции на южном от Кривого Рога направлении. Враг несет потери в живой силе и технике.

Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии столкновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов.

Ночью враги обстреляли пограничную территорию Зеленодольской громады, днем ​​– Широковскую громаду, никто не пострадал. Также сегодня, по данным Генштаба ВСУ, захватчики нанесли авиационный удар в районе села Давыдов Брод.

"Продолжается разминирование территорий. Сегодня наши саперы обезвредили четыре ракеты от "Урагана" на территории Апостоловской громады. Ситуация в Кривом Роге и районе находится под полным контролем Вооруженных сил Украины и военной администрации. Вне контроля сегодня были только грозовые облака, которые погремели во время одной из воздушных тревог", - добавил он.