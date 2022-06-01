России почти наверняка не удастся "легитимизировать" своих ставленников в Херсоне, - Госдепартамент США

России "по всей вероятности" не удастся укрепить власть своих марионеточных администраций на временно оккупированных территориях Украины, поскольку протесты против них продолжаются, а мирные жители отказываются с ними сотрудничать.

Об этом сказал на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Прайс заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему "беспокоятся" тем, что Россия будет пытаться формализовать свой контроль над суверенной украинской территорией, особенно в Херсонской области.

"России почти наверняка не удастся достичь "легитимности" марионеточных правительств на недавно захваченных ею территориях Украины, поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать", – добавил Прайс.

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Он отметил, что Кремль меняет подход, отказываясь от попыток создать новые фейковые "народные республики" и предпочитая прямую аннексию оккупированных украинских территорий.

Пресс-секретарь Госдепартамента отметил, что "первоначальные цели России установить контроль над значительной частью территории Украины обернулись полным провалом", однако Кремль, по его мнению, продолжает считать, что насильственное удержание Херсона даст России "сухопутный мост" в Крым, а также станет оправданием перед российской аудиторией за тысячи жизней россиян, которые погубила развязанная Путиным война.