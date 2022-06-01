ВСУ могут отрезать линии поставок российских войск под Харьковом, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Перекрытие российских линий снабжения восточнее Харькова поставит российские войска в такое же положение, в каком они находились после наступления на Киев.

ВСУ оттесняют российские войска к северу и востоку от Харькова и могут отрезать линии снабжения кафиров. Об этом сообщил генерал в отставке Филипп Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США, в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина сейчас оттесняет российские войска к северу и востоку от Харькова, в некоторых случаях назад в Россию. Поэтому теперь украинцы угрожают отрезать российские пути поставок и оттесняют свои силы в тыл", - отметил Бридлав.

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По словам официальных лиц, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев, столицу Украины, в начале войны. Украинские подразделения, вооруженные противотанковыми ракетами Javelin, запускаемыми с плеча, стреляли по российским солдатам, когда российские колонны длиной в несколько миль возле Киева перестали продвигаться вперед. Вторжение застопорилось, тысячи русских солдат были убиты или ранены. Затем Россия переориентировала свою миссию на восток.