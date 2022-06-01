Новости • Война

ВСУ могут отрезать линии поставок российских войск под Харьковом, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

10 13619
ВСУ могут отрезать линии поставок российских войск под Харьковом, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав
Перекрытие российских линий снабжения восточнее Харькова поставит российские войска в такое же положение, в каком они находились после наступления на Киев.

ВСУ оттесняют российские войска к северу и востоку от Харькова и могут отрезать линии снабжения кафиров. Об этом сообщил генерал в отставке Филипп Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США, в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина сейчас оттесняет российские войска к северу и востоку от Харькова, в некоторых случаях назад в Россию. Поэтому теперь украинцы угрожают отрезать российские пути поставок и оттесняют свои силы в тыл", - отметил Бридлав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в Харьковской области. Уничтожены ротно-тактическая группа, склад боеприпасов и техника, - Синегубов

По словам официальных лиц, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев, столицу Украины, в начале войны. Украинские подразделения, вооруженные противотанковыми ракетами Javelin, запускаемыми с плеча, стреляли по российским солдатам, когда российские колонны длиной в несколько миль возле Киева перестали продвигаться вперед. Вторжение застопорилось, тысячи русских солдат были убиты или ранены. Затем Россия переориентировала свою миссию на восток.

Топ комментарии

  • НБ
    У нас має бути дві армії - денна і нічна. Одні мають знищувати вдень другі вночі. Щоб ці тварюки не мали жодної миті без кошмарного страху. Я хочу щоб всі вцілілі скоти які повернуться в ********* при слові Україна обсералися і стікали на гівно до кінця свого ********** існування...
  • Єто Другоє
    https://twitter.com/necyryl/status/1531687753372557313?t=Br-EGGuQGftwdtNd4iCGRw&s=19

    "Усталі асвабаждать, прілєглі атдахнуть"
  • Urs
    та пора уже тремя топорами откуда-нибудь из-под Верхнего Салтова зафигачить в 50.24841, 36.99213
    Тогда кацапам в Купянске и Изюме через пару-тройку дней станет грустновато.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости