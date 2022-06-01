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"Классические галлюцинации", - ОП о словах Патрушева о захвате Украины Польшей

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"Классические галлюцинации", - ОП о словах Патрушева о захвате Украины Польшей
В офисе президента Украины заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о том, что Польша якобы уже начала захватывать западные украинские территории, назвали галлюцинациями.

Как информирует Цензор.НЕТ, ответ на необоснованные высказывания российской стороны дал в твиттере советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", – написал представитель офиса президента.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

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Топ комментарии

  • Bogdan Resvii
    Так. Це просто ганьба. Пропагандосська соска, що багато років з камєнной мордой розповідала про "йадєрний пєпєл", внєзапно пєрєобуваіцо в польотє, відкриває беньки та стає на сторону світу - України. Хтось реально вірить в цей маразм? Простіше в рептілоїдів увєровать, ніж в таку дічину.
  • vlah
    А. Бабченко:"

    Оказывается, Марина Овсянникова уже в Киеве. И для неё хотят организовать выступление перед студентами факультета журналистики КНУ. Тема великолепна: "******* стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах".

    *****, если Овсянникова спокойно въезжает а страну - ***** мне-то тогда мотаться на границу, гонять машины, стучаться во все двери и доказывать, что я тоже рожей вышел, чтобы визу получить?

    Да вы вообще ******, ребят.

    Лозу ещё позовите."

    Если это правда, то галлюцинации не только у Патрушева, но и у пригласивших Овсянникову в Киев. Неужели никто её хотя бы искуствееной кровью-краской не обольёт?
  • Andy S 89bd7d80
    Русские фашисты продолжают жить в своей виртуальной реальности, где Украину режут на части, которые отходят разным странам. Русские, когда вас окончательно отдадут Китаю, не пытайтесь искать помощи у других стран - никто за вас не впишется.
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