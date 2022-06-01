"Классические галлюцинации", - ОП о словах Патрушева о захвате Украины Польшей

В офисе президента Украины заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о том, что Польша якобы уже начала захватывать западные украинские территории, назвали галлюцинациями.