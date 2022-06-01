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США усилят санкции против России из-за попыток присоединить Херсонскую область, - Госдеп

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США усилят санкции против России из-за попыток присоединить Херсонскую область, - Госдеп
США обеспокоены попытками России "установить институционный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области". Вашингтон будет ужесточать санкции за преступные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

Он отметил, что Кремль, по всей видимости, рассматривает несколько подходов: "от признания так называемых "народных республик", как Россия уже сделала, применив силу в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как сделала в Крыму".

Поскольку эти сценарии уже известны, то, по словам пресс-секретаря Государственного департамента, США начинают бить тревогу на опережение.

Также читайте: России почти наверняка не удастся "легитимизировать" своих ставленников в Херсоне, - Госдепартамент США

Топ комментарии

  • Maxim Sobolsky
    Та не треба там "бити тревогу"! Дайте нам у комплекті до MLRS ракети ATACMS - і ми самі добряче наб'ємо їб@L0 *****!! Досить вже "різати кішці хвоста по шматочку!!"
  • vterra w
    то не могли дати побільше нормальних ракет щоб вигнати заідти тих орків
  • Вова БК
    Свинособаки того і бояться, що санкції великий вплив будуть мати
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