США усилят санкции против России из-за попыток присоединить Херсонскую область, - Госдеп

США обеспокоены попытками России "установить институционный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области". Вашингтон будет ужесточать санкции за преступные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

Он отметил, что Кремль, по всей видимости, рассматривает несколько подходов: "от признания так называемых "народных республик", как Россия уже сделала, применив силу в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как сделала в Крыму".

Поскольку эти сценарии уже известны, то, по словам пресс-секретаря Государственного департамента, США начинают бить тревогу на опережение.

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