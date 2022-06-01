На южном направлении 31 мая уничтожены 70 оккупантов, 1 САУ, 2 зенитные установки, 2 гаубицы, 4 единицы бронетехники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало оперативную информацию о событиях 31 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Командования.

В сообщении отмечается: "Развитие событий в нашей операционной зоне насыщенное и динамичное.

Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры по противодействию контрнаступлению наших сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Продолжая укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром. Именно так сегодня был атакован Николаев. Снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет.

Также читайте: Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно уехать из-за обстрелов

В районе Добрянки, на севере Херсона вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений. Подвергшись точному отпору наших стрелков, ретировалась на исходные позиции.

В то же время противник проводил и воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа "Орлан-10". Точный выстрел бойцов нашего зенитно-ракетного подразделения воздушный разведчик уничтожен.

Всего за сутки выполнением огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери, составляющие: 70 рашистов, самоходную артустановку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной. Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины остаются хозяевами фронтовой ситуации, есть определенные успехи на Харьковщине и Херсонщине, - Зеленский

Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной станций борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины.

И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ВРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов.

Штормом снова сегодня сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесщины, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

Прислушивайтесь к предостережениям сил обороны, будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запретных для посещения. В частности, участки побережья пока особенно опасны".