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На временно оккупированных территориях большой дефицит лекарств, - Ляшко

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На временно оккупированных территориях большой дефицит лекарств, - Ляшко
На временно оккупированных территориях Украины наблюдаются большие проблемы с доступом к лекарству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Никакого гуманитарного коридора с нашей стороны, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было", - заявил Ляшко.

По его словам, были разговоры с главными местными врачами, в ходе которых выяснилось, что у медучреждений нехватка даже физрастворов. Пока есть только препараты, которые завезли раньше с большим запасом. Речь идет о лекарствах для онкобольных и диализных больных.

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Он добавил, что рисковать людьми для доставки лекарств Минздрава не может. Кроме того, волонтеры также не соглашаются помогать, поскольку были случаи, когда, например, в Херсонской области оккупанты обстреливали волонтеров. Были даже летальные случаи.

Ляшко также отметил, что для решения вопроса с лекарствами Минздрава активно ведет переговоры с Красным Крестом, "Врачами без границ" и ВОЗ.

Министр здравоохранения рассказал о коллегиальной взаимопомощи между врачами на оккупированных территориях. По его словам, если есть возможность доставить лекарства в одно медучреждение, то через медиков они передаются для больных в другие учреждения.

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Топ комментарии

  • НБ
    Ляшко виявляється дурень (або навіть ідіот) адже повну відповідальність за будь яке забезпечення окупованих несуть окупанти. Крім того якщо хтось не евакуювався і добровільно залишився під окупацію то така особа повністю довірила своє життя і здоровя окупантам. ... А ще ми багато років виплачували пенсії на окупований Донбас бо "там наші люді". І тепер ці "наші люді" демонструють жахаюче звірство знищуючи та катуючи українців всіма можливими і неможливими способами...
  • Виталий Головченко
    ну так отнеси...отнеси им Ляшко...возьми тачку и оттарабань ее окупантам.... ваша сраная власть шашлычная с целой кучуй предателей уже всех достала...иди иди, может медаль дадут....
  • Oleksandr Novykov
    Так нам ещё выслать лекарства для кацапских вояк?
    Просто кому то хочется ещё 220 вагонов *****.ть
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