Рада одобрила закон о Национальном военном мемориальном кладбище

31 мая Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о создании Национального военного мемориального кладбища, а также определяет порядок организации погребений и перезахоронений украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Законопроект №4225 поддержали 286 народных депутатов.

Согласно законопроекту, Министерство по делам ветеранов Украины является заказчиком строительства мемориального кладбища, которое будет осуществляться на средства государственного бюджета Украины.

Порядок организации погребений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет правительство. Расходы на захоронение умерших на территории кладбища производятся за счет средств государственного бюджета.

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Правительство утверждает образец нагробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального мемориального военного кладбища.

Также обязательно нормой в населенных пунктах страны станет выделение земельного участка под военное кладбище. В случае осквернения могил или намогильных сооружений возмещение материального ущерба осуществляется за счет средств госбюджета, после чего эти средства будут возмещаться виновными.

Принятый законопроект вносит изменения в законы Украины "О погребении и похоронном деле" и "О местном самоуправлении в Украине".

В министерстве напомнили, что Национальное военное мемориальное кладбище – это размещенный на специально отведенном земельном участке объемно-пространственный объект, включающий военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые постройки для организации почётных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали исполнение служебных обязанностей и присяги на верность народу Украины".