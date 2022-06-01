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Увольнение Денисовой подрывает независимость института омбудсмена, – мониторинговая миссия ООН

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Увольнение Денисовой подрывает независимость института омбудсмена, – мониторинговая миссия ООН
Увольнение Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой противоречит международным стандартам и подрывает независимость этого важного правозащитного института в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Мы считаем, что сейчас, как никогда, для Украины важно иметь независимый и сильный институт, который сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещении ущерба. Международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие институции, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями", – говорится в тексте заявления.

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В постановлении, принятом Верховной Радой по неоправданно ускоренной процедуре, не объясняются причины увольнения омбудсмена, отмечают представители ООН.

"Это решение ослабило независимость институции и нарушит ее работу. Мы призываем органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике", - отмечают в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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Топ комментарии

  • Said_
    Мета набагато ширша - дискредитація демократичного устрою України задля створення умов неможливості вступу у ЄС та НАТО
  • Sergey ba1bcc50
    Тільки зовнішнє управління спасе Україну.
    Наші виродки здібні тільки до знищення країни. Також на деякий час потрібно позбавити лохторат права голосу, до виявлення зародків розуму. За 30 років голосування біомаса довела, що здатна голосувати тільки за виродків.
  • Sergey ba1bcc50
    То заяви для біомаси. Хіба воно йому треба? В ЄС та НАТО красти не можна...
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