Увольнение Денисовой подрывает независимость института омбудсмена, – мониторинговая миссия ООН

Увольнение Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой противоречит международным стандартам и подрывает независимость этого важного правозащитного института в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Мы считаем, что сейчас, как никогда, для Украины важно иметь независимый и сильный институт, который сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещении ущерба. Международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие институции, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями", – говорится в тексте заявления.

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В постановлении, принятом Верховной Радой по неоправданно ускоренной процедуре, не объясняются причины увольнения омбудсмена, отмечают представители ООН.

"Это решение ослабило независимость институции и нарушит ее работу. Мы призываем органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике", - отмечают в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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