США согласовали новый пакет военной помощи Украине, включая ракетные системы HIMARS, - The Washington Post
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставках Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности – критически важного оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.
Ракетные системы HIMARS являются частью нового пакета военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов, включающего вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили и другое.
По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.