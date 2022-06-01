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США согласовали новый пакет военной помощи Украине, включая ракетные системы HIMARS, - The Washington Post

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США согласовали новый пакет военной помощи Украине, включая ракетные системы HIMARS, - The Washington Post
США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 700 млн долларов. В него в частности войдут ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставках Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности – критически важного оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

Ракетные системы HIMARS являются частью нового пакета военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов, включающего вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили и другое.

По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    То не звертайте на них увагу, беріть свої ракетні системи, які мав виготовити за три роки Боневтік, де йому "барига" залишив довершені зразки і гроші в казні на рівні 170 млрд. гривень. А це якраз правда і нам вистачило би грошей на 10 дивізіонів, а можливо і більше, але наш зробив твк, як зпробив - все зарив в дороги, якими ввдало користується ворог. Байден є Президентом США і його виборець громадянин США і він має відповідати за безпеку США, а не України, бо в Україні є свій Президент і свій виборець, який йому довірив, то ж беріть своє і не ображайте друзів, які добряче нам допомогли. Там вже сьоогодні Трамп попереджає Байдена за відповідальність, що витрачає бюджетні американські гроші на Україну, а не безпеку своїх шкіл.
  • Yuri Sotnyk
    Що значить " невелику кількість" ?. Тобто щоб не дратувати путіна ? Дай Боже щоб це була неправда і кількість була ДОСТАТНЯ !
  • Muron
    Кацапи завили, бо:

    Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS

    Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.

    Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
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