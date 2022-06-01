США согласовали новый пакет военной помощи Украине, включая ракетные системы HIMARS, - The Washington Post

США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 700 млн долларов. В него в частности войдут ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставках Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности – критически важного оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

Ракетные системы HIMARS являются частью нового пакета военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов, включающего вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили и другое.

По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.

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