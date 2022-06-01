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Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии

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Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии
Минобороны Греции подтвердило заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отправке в Украину бронированных машин пехоты БМП-1. Их заменят техникой немецкого производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Как рассказали в греческом Минобороны, передаваемые Украине БМП будут заменены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder.

БПМ –1 были получены Грецией в 1994 году из Восточной Германии.

Читайте: Германия предоставит Греции БМП, чтобы Афины могли отправить в Украину оружие советского образца, - Шольц

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Есть лож, есть большая лож, есть наглая лож, и есть немецкие обещания.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    ****** стыдобище...***** мне так ещё никогда не было так стыдно за свою страну.
  • Андрей Немалый 1d2a6de8
    Весь секенд хенд свозят, надо ещё деньги брать за утилизацию этого гнилья
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