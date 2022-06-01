Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии
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Минобороны Греции подтвердило заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отправке в Украину бронированных машин пехоты БМП-1. Их заменят техникой немецкого производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
Как рассказали в греческом Минобороны, передаваемые Украине БМП будут заменены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder.
БПМ –1 были получены Грецией в 1994 году из Восточной Германии.