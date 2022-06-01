Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых писали ранее СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своей колонке в New York Times.

"Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно уязвлять ключевые объекты на поле боя в Украине", - заявил Байден.

Глава Белого дома также анонсировал еще миллиард финансовой помощи, утвержденный Конгрессом США. Президент снова заявил, что не будет передавать оружие, которое "может поражать цели на территории РФ".

Джо Байден отметил, что США продолжат поставлять и другое оружие - среди которого есть вертолеты.

Белый дом намерен и дальше поставлять:

противотанковые ракеты Javelin;

зенитные ракеты Stinger;

мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;

радары;

радары; беспилотные летательные аппараты;

вертолеты Ми-17;

боеприпасы.





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Джо Байден отметил, что США будут работать с партнерами, чтобы усилить санкционное и экономическое давление на РФ.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии", - заявил президент.

Джо Байден подчеркнул, что переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик из-за того, что российские оккупанты продолжают вести агрессивную войну.

"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров", - заявил президент.

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