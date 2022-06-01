Новости • Агрессия России против Украины, Война

"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 получат ранения", - Зеленский

57 275304
"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 получат ранения", - Зеленский
Ежедневно на фронте гибнет 60-100 украинских военных, а еще 500 – получают ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Newsmax.

"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что сложная ситуация на востоке Украины.

Также читайте: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 4070 гражданских, - ООН

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Ну дороги то целые? К переговорам готовишь?
  • Boris Janischevskiy
    Я теж так думаю , шобла готується до сепаратних переговорів .Тому і вкидають таку інфу , панічного толку .
  • Kan Kan 21c2f560
    Надо просто перестать стрелять!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости