Оккупанты понесли потери на Славянском направлении и отвели войска в Изюм, - Генштаб ВСУ
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На Славянском направлении российские оккупанты провели перегруппировку войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"На Славянском направлении противник осуществил перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов, усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха", - говорится в сообщении.