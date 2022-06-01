В РФ сообщили об учениях ракетных войск с ядерным вооружением в Ивановской области

Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит учения с использованием стратегических комплексов "Ярс". В Ивановской области ракетные комплексы отрабатывают маневрирование и развертывание для выполнения стрельб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Сообщается, что на учениях задействовано около тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц техники. Будут ли в ходе маневров производиться учебные пуски, не сообщается.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в военном ведомстве.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

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