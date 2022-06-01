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США не намерены давить на украинское правительство и добиваться каких-либо территориальных уступок, - Байден

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США не намерены давить на украинское правительство и добиваться каких-либо территориальных уступок, - Байден
Соединенные Штаты Америки не намерены давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.

Об этом заявил президент США Джо Байден в своей колонке в The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вашингтон не ищет войны между НАТО и Россией, а также не хочет продолжать войну только для того, "чтобы причинить боль России".

"Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве. Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем непосредственно участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска", - сказал Байден.

Также он заявил, что не намерен давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.

"Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий", - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что американцы останутся с украинским народом, потому что понимают, что "свобода не бесплатна".

"Владимир Путин не ожидал такой меры единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы дрогнем или сломаемся, он так же ошибается", - отметил он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Зелений клоун і без Штатів здав південь в коридор на Крим.
  • Roman Osen
    А чого всі говорять про тиск на Україну? Тисніть на парашу.
  • Garry Grant
    Навіщо ці постійні заяви ні про що? Які ще й до того нікчемно виглядають.
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