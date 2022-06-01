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Применение РФ ядерного оружия имело бы "серьезные последствия", - Байден

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Применение РФ ядерного оружия имело бы "серьезные последствия", - Байден
США пока не видят признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия. Но если бы оружие было применено, это привело бы к серьезным последствиям.

Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден пишет в колонке The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине. Но риторика России, время от времени бряцающая ядерной саблей, сама по себе опасна и крайне безответственна", - написал Байден.

Он подчеркнул, что любое использование ядерного оружия в этом конфликте любого масштаба было бы "абсолютно неприемлемым для США и остального мира" и "привело бы к серьезным последствиям".

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Как сообщалось, президент США также подтвердил предоставление Украине современных ракетных систем. Но заявил, что его страна не собирается добиваться ни территориальных уступок от Украины, ни свержения режима Путина в РФ.

Топ комментарии

  • botoks
    не, будет не так. ..уйло таки применит яо, как проверку. Ответки скорее всего не будет - Макрон будет звонить, Шольц окукливаться и дальше..., Столтенберг метаться с заклинанием, что это эскалация... потом яо войдет в обыденность, как например сравнивание городов с землей
  • Сергей Фалинский
    Бред сумасшедшего
  • Rostyslav Komarnytsky
    😊 Не ростуть тут дурню. У пуцина немаж ядерної зброї. Є некондиційні її залишки. Пора вже зрозуміти, що кацапія застосовує все, що має. Танків багато - вона їх застосовує. Артилерії багато - вона її щастосояує. Авіації спочатку було багато, як і різного роду ракет. Тепер вочевидь запаси здулися. Так у Львові вже декілька діб тривоги нема, а у прифронтовій зоні вильоти авіації сильно зменшились. Розумієте, до чого я? Пуцин вює тим, чого у нього багато. А ядерної зброї нпюалежної кондиційності і достатньої кількості у нього немає. Тму вона для нього корисна лише як засіб залякування, але аж ніяк не справжньої ядерної війни.
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