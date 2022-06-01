Враг пытается активизировать воздушную разведку в Одесской области, вероятность ракетных ударов остается высокой, - Братчук
Об этом заявил пресс-секретарь председателя Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.
"Враг пытается активизировать воздушную разведку. В том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, совершая ракетные обстрелы нашей территории", - сказал Братчук.
По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по региону остается очень высокой. Враг может совершать такие атаки как с Черного моря, где располагается его фрегат-носитель ракет морского базирования "Калибр", а также с самолетов стратегической авиации, которые отправляются в сторону Украины с территории РФ.
Также Братчук призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и поведения с взрывоопасными предметами на Черноморском побережье, одесских пляжах, поскольку эти территории заминированы.