Основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована на Луганщине, - разведка Великобритании

Войска РФ, вероятно, оккупировали большую половину Северодонецка в Луганской области.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области, а наземные действия России остаются очень сосредоточенными.

"В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, российские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупированы российскими войсками, включая чеченских боевиков", - отметили в разведке.

В то же время, за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре Украины.

В частности, разведчики упомянули о стратегически важном городе, который соединяет Украину с Румынией и с украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.

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