Зять Ельцина ушел с должности советника Путина, - Reuters

Валентин Юмашев, зять бывшего президента России Бориса Ельцина, который помог Владимиру Путину прийти к власти, ушел с поста советника главы Кремля.

Об этом сообщает агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Юмашев был советником Путина на общественных началах, то есть не получал за это зарплату. Его уход, как пишет Reuters, разрывает последнюю связь путинской администрации с периодом правления Ельцина, символизирующим либеральность и открытость России к Западу.

Первая заместительница исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень сообщила Reuters, что отставка была инициативой Юмашева. Он оставил должность еще в апреле.

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При Ельцине, который был президентом России с 1991 по 1999 год, Юмашев занимал должность советника Кремля, а затем руководителя администрации президента. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.

Напомним, в марте 2022 года Анатолий Чубайс – еще один высокопоставленный чиновник ельцинской эпохи – ушел с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В мае 2022 года из-за действий России в Украине в отставку подал сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.