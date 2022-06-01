Сервис графического дизайна Canva полностью ушел из РФ

Платформа графического дизайна, позволяющая пользователям создавать графику, презентации, афиши и другой визуальный контент для социальных сетей, была недоступна пользователям из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В случае попытки зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение РФ блокирует доступ к сервису в России.

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Об этом говорится и в официальном заявлении компании.

"Как и миллиарды людей во всем мире, мы шокированы военными преступлениями и смертями тысяч невинных людей, поскольку Россия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы говорили в начале марта, мы резко выступаем против продолжающихся актов агрессии российского правительства, и мы стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому мы блокируем доступ к Canva в России", – сообщают в компании.