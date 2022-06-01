Рашисты планируют сносить дома в Мариуполе, а людей выселяют, - Андрющенко
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, которые пострадали от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС россии и военных обходят квартиры, которые уцелели и где живут люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение. Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение", - рассказал он.
В то же время владельцев построек, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу.
"На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей", - добавил Андрющенко.