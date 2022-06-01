Из-за военных действий ежедневно в Украине погибают двое детей и четверо получают ранения, - ООН

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ежедневно в Украине погибают двое детей и четверо получают ранения. В основном это происходит в результате нападений с использованием взрывного оружия в населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1 июня сообщил, что из-за войны с Россией почти двум из трех украинских детей пришлось покинуть дом. 5,2 млн украинских детей нуждаются в гуманитарной помощи - 3 млн в Украине и более 2,2 млн - в странах, принимающих беженцев.

"Почти 100 дней войны в Украине привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны", - заявил фонд.

С 24 февраля по меньшей мере 262 ребенка погибли и 415 получили ранения в результате нападений.

Гражданская инфраструктура, от которой зависят дети, в дальнейшем испытывает повреждения или разрушения.

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Уже пострадали как минимум 256 медучреждений и каждая шестая "безопасная школа", которую поддерживает ЮНИСЕФ на востоке страны. Сотни других школ по всей стране тоже повреждены.

"Условия жизни детей на востоке и юге Украины, где активизировались боевые действия, становятся все более невыносимыми", - заявил фонд.

ЮНИСЕФ отмечает, что война вызвала острый кризис в сфере защиты детей. Дети, спасающиеся от насилия, подвергаются значительному риску быть разлученными с семьей, подвергаться насилию, жестокому обращению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми.

Война и массовые движения уничтожают источники прибыли и экономические возможности, в результате чего многие семьи остаются без достаточного дохода для удовлетворения своих основных потребностей и не могут обеспечить надлежащую поддержку детям.

ЮНИСЕФ призывает к немедленному прекращению огня в Украине и защите всех детей от опасности. Это предполагает прекращение использования взрывного оружия в населенных пунктах и ​​нападения на гражданскую инфраструктуру.

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