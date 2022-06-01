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Швейцария не дала Дании поставить Украине 20 БМП Piranha III, - Reuters

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Швейцария не дала Дании поставить Украине 20 БМП Piranha III, - Reuters
Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.

Об этом сообщил швейцарский общественный вещатель SRF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Дания планировала передать Украине в качестве помощи 20 БПМ Piranha III, произведенных в Швейцарии. Но швейцарский Секретариат экономических отношений заблокировал поставки. Чиновники аргументировали это тем, что Швейцария – нейтральная страна. Так что изготовленный в ней военный транспорт нельзя поставлять странам, ведущим войну.

Без разрешения Швеции Дания не может передать Украине эти машины.

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В начале апреля Швецария уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, она оправдывала свое "нет" нейтралитетом и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому поводу в эту или следующую пятницу.

Топ комментарии

  • Dorian Gray 483d17b8
    Ага, а як торгувати з агрессором і купувати нафту, то можна?
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Это лишний раз говорит, что нужно правильно голосовать, а значит делать свое. Есть в Украине и ракеты и танки и Практика ( бронетранспортеры ) но строили дороги, коломоша пилил бабло.
  • Paul Foxen
    Якщо Швейцарія розраховує на те, що Навіть Гітлер не чіпав Швейцарію в 20ому столітті, що і путлєр і орда їх не зачіпить, То вони повні кретини
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