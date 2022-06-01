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Оккупанты устанавливают ракетные установки на Змеином, планируют обстреливать Одесскую область, - ОК "Південь"

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Оккупанты устанавливают ракетные установки на Змеином, планируют обстреливать Одесскую область, - ОК "Південь"
Оккупационные войска размещают на острове Змеиный зенитные ракетно-пушечные комплексы и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении оградить от нашего поражения рашистские корабли и угрозу применения вооружения по побережью Одесщины", - отметили в командовании.

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
  • Dmitry Begemotovich
    Этот Змеиный находится на расстоянии 50км от суши. И размером он всего пол-километра. Даже залп Смерча сделает этот остров безжизненным. Укрыть там технику или маневрировать для ухода от огня там просто негде. Я не завидую тем кого туда пошлют.
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    ПОДОЖДИТЕ ПОКА ,ПУСТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЯТ И ПОТОМ, И ПОТОМ.......СЛАВА ВСУ!
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