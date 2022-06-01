Российские военные повторяют на востоке Украины ошибки, допущенные ими в начале вторжения, - Пентагон

Высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, повторяют те же ошибки на востоке Украины, которые совершили в начале полномасштабного вторжения.

Представитель Пентагона отметил, что "медленный и постепенный" темп истощает российскую оккупационную армию, а их общая боевая мощь уменьшилась примерно на 20 процентов, сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Американские официальные лица сказали, что вскоре после своего назначения генерал Александр Дворников попытался вынудить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

Российские пилоты продолжают демонстрировать то же поведение, "не подверженное риску", как и в первые недели войны. Они пролетают границу, наносят удары и быстро возвращаются на территорию России. Фактически они не прикрывают свои войска из воздуха. Потому Россия до сих пор не получила никакого преимущества в небе, отметили в Пентагоне.

Российские военные достигли определенного прогресса на востоке, где сконцентрированная огневая мощь и короткие пути снабжения помогли им вести упорные бои в последние дни.

В то же время Украина оттесняет оккупантов к северу и востоку от Харькова, в некоторых случаях назад в Россию, угрожая отрезать пути снабжения.

По словам чиновников, перекрытие линий поставок к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в каком они находились после наступления на Киев в начале войны.

К тому же российские военные придерживаются доктринального метода советского образца, согласно которому ниже ранга офицеры не имеют права указывать на недостатки стратегии или самостоятельно вносить коррективы.

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В Пентагоне также считают, что российские силы, разбитые во время первого неудачного наступления, быстро перебросили в бой на восток - они не успели восстановиться.

Начав штурм Донбасса, Россия использовала мощные артиллерийские удары, но необходимого танкового наступления за этим не последовало. Это значит, что Россия может столкнуться с трудностями, пытаясь удержать достигнутое.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам Украины и России в администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас сказала, что кремлевский диктатор Владимир Путин слишком вовлечен в войну.

"Мы знаем, что если у вас президент, вмешивающийся в выбор целей и оперативные военные решения, это прямой путь к катастрофе", - сказала Фаркас.

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