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В Энергодаре оккупанты провели ротацию, "новые" захватчики из "ЛДНР" - более агрессивные, - соцсети

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В Энергодаре оккупанты провели ротацию, "новые" захватчики из "ЛДНР" - более агрессивные, - соцсети
Оккупанты решили заменить часть своих солдат из-за того, что те привыкли к местным жителям и начали сочувствовать энергодаровцам.

Об этом пишет телеграм-канал "Энергодар", передает Цензор.НЕТ.

"Поговаривают, что "новые" кадры более агрессивны, часть из них – боевики так называемых "Л-ДНР". Ротацию инициировало командование захватчиков по нескольким причинам. В частности, им стали известны случаи "привыкания" российских солдат к местному населению и проявления сострадания", – говорится в сообщении.

Еще одной причиной для ротации, отмечают в соцсетях, стала недавняя попытка ликвидировать главу оккупационной администрации города Андрея Шевчика.

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Топ комментарии

  • Oleg Zaporogec
    Лднр там сама підарасня, їх узагалі у полон брати не треба
  • 5 копійок
    Яничари завжди були гірші ворога.
  • Маринов Михаил
    Чмошники даунбасяцкие более агрессивные, а ВСУ снисходительно к ним относится, при захвате в плен.
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