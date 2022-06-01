Украина потеряла из-за войны 35% ВВП, прямые убытки - более $600 миллиардов, - Ермак
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, выступая на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам сейчас очень тяжело. Из-за боевых действий страну покинули 5 миллионов человек. Еще столько же внутри перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения. Война унесла 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают 600 миллиардов долларов США", - сказал Ермак.
В то же время он подчеркнул, что, несмотря на все, Украина продолжает защищаться, на востоке и юге продолжаются ожесточенные бои.
"Мы обязательно должны победить. Иначе Украина просто исчезнет как нация и как государство. Наша победа ближе, потому что большую помощь оказывает международное сообщество. Любую - военно-техническую, политическую, финансовую или гуманитарную", - заявил руководитель ОП.
Ермак добавил, что очень большая поддержка для Украины в сдерживании агрессии — усиление санкционного давления на Россию.