Потеря самолетов в Гостомеле – это служебная халатность, - командир "Мрии" Антонов

Ответственность за непринятое решение переместить самолеты лежит на руководстве ГП "Антонов".

Об этом в интервью "Главкому" заявил командир Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов, передает Цензор.НЕТ.

"26 января аэропорт в Лейпциге действительно предложил свои парковки для всего парка наших самолетов. Для их перемещения нужно было принять решение. Честно говоря, я не знаю, в чем именно были, финансовые или политические. Знаю только, что предложение немцев сразу не было принято украинской стороной, продолжались какие-то переговоры.



Наши самолеты могли вылететь из Гостомеля в любой момент, потому что нас были готовы принимать. Кроме Ан-225, на котором заменяли двигатель (и это не было большой проблемой для того, чтобы он взлетел на пяти двигателях), были полностью исправны Ан-26 и Ан-74", - рассказал он.

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Антонов отметил, что не знает деталей переговоров о перемещении самолетов между "Укроборонпромом" и ГП "Антонов".

"Могу только сказать, что было немало косвенных доказательств того, что переместить наши самолеты из Гостомеля следует как можно скорее. К примеру, другие авиакомпании начинали вывозить свои самолеты со стоянок в Украине, начиная с 15-17 февраля. Еще одно доказательство – действия страховых компаний. С начала февраля нас начали страховать всего на два дня, а начиная где-то с 16 февраля страховали всего на один день. Понимаете, чтобы самолет вылетел, нужна была команда только генерального директора "Антонова". На некоммерческие перелеты он дает команду. А это был бы технический рейс. А вот на коммерческий рейс Ан-124, состоявшийся 23 февраля, за пять часов до начала полномасштабного вторжения, давал команду директор авиакомпании", – объяснил командир.

"Ответственность за непринятое решение переместить самолеты на руководстве, я его расцениваю как служебную халатность. Даже в день начала войны было спокойствие, уверенность, что все будет хорошо и не надо никуда лететь. Хотя уже было поздно куда-то лететь. Я не знаю, почему такое спокойствие было у нашего руководства. Возможно, это следует выяснить в ходе проводимого сейчас расследования. Интересно, какие же планы были у нашего руководства на эти самолеты, которые были уничтожены через несколько дней?", - добавил Антонов.

Напомним, уже на третий день полномасштабного вторжения оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет Ан-225 - легендарную украинскую "Мрию". Ее, как и некоторые другие самолеты госпредприятия "Антонов", не успели переместить из охваченного боями Гостомеля на безопасные аэродромы.

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