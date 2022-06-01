В результате российского вторжения 139 детей в настоящее время находятся в розыске, - глава Нацполиции Клименко

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 1933 ребенка считались пропавшими без вести, из них 1794 ребенка полиция нашла и вернула родным.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия украла у украинских детей родителей, дома, детство. Россия унесла 243 маленьких жизни. Еще 446 покалечила и ранила. За время этой коварной войны 1933 ребенка считались без вести пропавшими. 1794 из них полиция нашла и вернула родным. Но 139 детей до сих пор в розыске. ", – заявил Клименко.

Он подчеркнул, что каждый украинский ребенок должен знать, что взрослые ежедневно борются за мирное и счастливое детство.

"И мы непременно прогоним это российское нашествие с нашей земли. Ради вас, дети", - добавил глава Нацполиции.

Читайте: 5-месячный младенец и его отец погибли вследствие российского обстрела Харькова, - глава Нацполиции Клименко