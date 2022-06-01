Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде, - мэр Бойченко

Гражданские жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и пище.

Об этом заявил мэр Вадим Бойченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Питьевой воды в городе нет... Они (оккупанты. - Ред.) привлекли "МЧС "ДНР", чтобы они развозили воду. Но вчера мариупольцы сообщили нам, что над мариупольцами продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не выдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы и помогали им скрывать эти военные преступления, убитых ими в Мариуполе.

То есть мариупольцы сегодня трудятся за воду. И то, что они (оккупанты. – Ред.) показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у мариупольцев нет доступа к пище и нет, как мы видим, питьевой воды", - отметил глава города.

Также, добавил Бойченко, оккупанты держат в заложниках более 100 тысяч гражданских, у них нет возможности выехать на подконтрольные Украине территории.

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