Папа Римский призывает разблокировать экспорт украинского зерна: "Пшеница не может быть "оружием войны", - Reuters

Папа Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно не может использоваться как "оружие войны"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Блокировка экспорта пшеницы из Украины вызывает большую обеспокоенность, потому что от этого зависят жизнь миллионов людей, особенно в более бедных странах", - сказал Папа.

По его мнению, многие миллионы людей, особенно в самых бедных странах мира, зависят от пшеницы из Украины.

"Я искренне призываю приложить все усилия, чтобы решить эту проблему, гарантировать общее право на питание. Пожалуйста! Не используйте пшеницу, основной пищевой продукт, как оружие войны", - добавил он.

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