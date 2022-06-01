Новости • Агрессия России против Украины, Война

Папа Римский призывает разблокировать экспорт украинского зерна: "Пшеница не может быть "оружием войны", - Reuters

2 65647
Папа Римский призывает разблокировать экспорт украинского зерна: "Пшеница не может быть "оружием войны", - Reuters
Папа Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно не может использоваться как "оружие войны"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Блокировка экспорта пшеницы из Украины вызывает большую обеспокоенность, потому что от этого зависят жизнь миллионов людей, особенно в более бедных странах", - сказал Папа.

По его мнению, многие миллионы людей, особенно в самых бедных странах мира, зависят от пшеницы из Украины.

"Я искренне призываю приложить все усилия, чтобы решить эту проблему, гарантировать общее право на питание. Пожалуйста! Не используйте пшеницу, основной пищевой продукт, как оружие войны", - добавил он.

Также читайте: Кулеба о визите Папы Римского Франциска в Украину: "Это тот момент, когда пастырь должен быть со своей паствой"

Топ комментарии

  • Bel Amor
    а припинити агресію проти України та вивести війська рашистів він не закликає?
  • Roman Osen
    України, до війни рахували, самою найбіднішою країною Європи. А як виявилося, без найбіднішої пів світу вмирає з голоду.
  • ватникобой
    ве левачье мира обьединилось в едином порыве, призывая разблокировать поставки с Украины жратвы для нищих африканцев. И всем им ***** что сея новый урожай в полях подрываются наши аграрии на российских минах, а огромные обьемы зерна невостребованы потому что десятки тысяч украинцев погибли, а миллионы не могут себе позволить купить еды. Но в странах Африки тонны совестких боеприпасов и оружия, почему же никто не хочет поделиться им с нами, чтобы мы дали отпор врагу? Почему так неактивны беднейшие страны в поддержке санкционного режима против РФ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости