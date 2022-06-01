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Между лидерами ЕС была очень напряженная дискуссия по поводу звонков Путину, - премьер-министр Эстонии Каллас

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Между лидерами ЕС была очень напряженная дискуссия по поводу звонков Путину, - премьер-министр Эстонии Каллас
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на заседании Европейского совета 30-31 мая лидеры ЕС обсуждали целесообразность телефонных разговоров с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", – сказала Каллас, комментируя недавние переговоры Путина, Шольца и Макрона.

По мнению премьера Эстонии, очевиден тот факт, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с президентом РФ "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят по телефону Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", - отметила Каллас.

Читайте: Нужно продолжить изолировать Кремль, даже после нефтяного эмбарго, – премьер Эстонии Каллас

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    А скажите, вот во время второй мировой войны Рузвельт или Черчилль звонили Адику? Французы не в счёт, они позвонят кому угодно.
  • Чайка Київ
    "наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками"
    Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
  • Paul Foxen
    73 % відсотки повинні бути раді, це їх *хуже ж не будет, по приколу*
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