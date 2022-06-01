Нарушителям комендантского часа во Львовской области вручают повестки

В Дрогобычском районе Львовской области двенадцати нарушителям комендантского часа вручили повестки.

Об этом сообщает Дрогобычская районная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате деятельности комендантского патруля за последние две недели в Дрогобыччине проверено 238 субъектов, среди которых выявлено 17 нарушителей комендантского часа, в том числе 12 внутриперемещенных лиц".

Кроме того, работниками полиции было установлено, что некоторые из нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, а именно - 4 человека были задержаны патрульной службой полиции, из них - 2 водителя", - говорится в сообщении.

В результате проверки в отделение полиции было доставлено 17 человек, которые не соблюдали правила комендантского часа в военное время и пренебрегали правилами безопасности. Двенадцатым из них вручили повестки. Также было задержано 13 несовершеннолетних.

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