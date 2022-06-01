Не верим словам Зеленского о том, что Украина не будет атаковать РФ американскими РСЗО, - Песков
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Кремль не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
По его словам, военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".
Также, добавил Песков, США поставками оружия целенаправленно и тщательно "подливают масло в огонь того, что происходит в Украине".