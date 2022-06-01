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Границы Черниговщины готовы к повторному наступлению РФ лучше 24 февраля, - глава ОВА Чаус

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Границы Черниговщины готовы к повторному наступлению РФ лучше 24 февраля, - глава ОВА Чаус
Черниговская область готова к повторному наступлению войск России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил в эфире общенационального телемарафона глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Область готова к обороне, если начнется вторая серия активных военных действий на Черниговщине. Границы наши готовы. И готовы лучше, чем 24 февраля", - подчеркнул он.

По словам Чауса, скопление российских войск, которое "наблюдается вдоль всего участка границы" (и с Россией, и Беларусью) на сегодняшний день "не критично". Однако, как добавляет глава ОВА, область постоянно обстреливается.

"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и постоянно передвигается по реке Днепр, то есть держит нас в тонусе", – объяснил Чаус.

Также читайте: С территории РФ продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"

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Топ комментарии

  • Bodalux
    Кордони наші готові. І готові краще, ніж 24 лютого", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3345267

    Роблю висновок що 24 лютого взагалі були не готові, щоб не нагнітати паніку.
  • Eugen Mk
    Ок. а чё 24го были не готовы?
  • ден гуч
    Знаєте в чому парадокс ! ? Наш головнокомандуючий не данє наказу подавляти вогонь у відповідь тому орки і тримають у тонусі всі наші війська на кордоні рф -це абсурд і думаю військові розуміють це після оос і ато що чим довше не відповідати або навіть краще завдавати упереджувального вогню то гірше буде. Бо орки розуміють тільки силу вогню. Тому по всій межуючій тер. з рф зводяться лінії оборони але ще ефективнішим потрібно відповідати і знищувати навіть на їхній території-це думка багатьох військових експертів і я за це.
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