Границы Черниговщины готовы к повторному наступлению РФ лучше 24 февраля, - глава ОВА Чаус
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Черниговская область готова к повторному наступлению войск России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил в эфире общенационального телемарафона глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Область готова к обороне, если начнется вторая серия активных военных действий на Черниговщине. Границы наши готовы. И готовы лучше, чем 24 февраля", - подчеркнул он.
По словам Чауса, скопление российских войск, которое "наблюдается вдоль всего участка границы" (и с Россией, и Беларусью) на сегодняшний день "не критично". Однако, как добавляет глава ОВА, область постоянно обстреливается.
"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и постоянно передвигается по реке Днепр, то есть держит нас в тонусе", – объяснил Чаус.