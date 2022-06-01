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РФ готовит "суд" над "азовцами" с участием депортированных украинцев, - Центр стратегических коммуникаций

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РФ готовит "суд" над "азовцами" с участием депортированных украинцев, - Центр стратегических коммуникаций
Российские оккупанты планируют "суд" над бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Последним аккордом "денацификации" Украины РФ планирует так называемый суд над бойцами "Азова". Главарь "ДНР" Пушилин пообещал, что трибунал над ними будет "международным". "Л/ДНР" в настоящее время признали только Россия и так же никем не признаны Южная Осетия и Абхазия. Что Пушилин называет "международным трибуналом" не понятно даже самой России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз в качестве свидетелей и жертв могут выступать реальные люди.

"Даже те кого мы знали. Это украинцы, насильственно вывезенные в РФ. На самом деле, российские следователи руководствуются принципом "признание - царица доказательств". Сейчас в распоряжении оккупантов достаточно человеческого материала из Украины для отбора и соответствующей обработки тех, кто будет "свидетельствовать" и "признаваться". Не трудно представить, при каких обстоятельствах эти "свидетельства" будут появляться", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

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Топ комментарии

  • Максим Калиниченко 9b647650
    Отлично! Выход прост, как инфузория. Делаем ровно точно такой же суд над российскими военнопленными. И из этого суда делаем точно такое же шоу. 1) Вот, полковник РосГвардии подписывает капитуляцию, как в Берлине 45го. 2) вот поникшие солдаты слушают проклятия каких то бабулек. 3) а на этом кадре судья спрашивает: "Так ты сам убивал, или это все виноват фюрер?" Солдат говорит: "это фюрер, он давал приказ". И т.д. и т.д. и т.д.
    Ну а в конце приговор, показательное пожизненное! Шоу удалось с обеих сторон, теперь давайте по обмену договариватся
  • Дик Шелдон
    Така вона евакуація від Зеленського та його команди. Прямо до рук терористів, які організовують фейковий суд.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Шкода, що чекає на захисників Маріуполя, ще б хотілось знати, хто допустив цей котел, що Марік раптово був оточений з усіх сторін і досить швидко.
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