В Россию и ОРДЛО принудительно вывезли более 234 тыс. детей

С начала полномасштабной войны более 234 тысяч украинских детей были принудительно вывезены в Российскую Федерацию, на временно оккупированные ею территории или в Беларусь.

Об этом сообщила на брифинге советница - уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным из открытых источников, по состоянию на сегодняшний день границу в сторону россии и ОРДЛО пересекло более 234 тысяч детей. Это принудительно депортированные, принудительно перемещенные дети либо на временно оккупированные территории, либо в РФ, либо в республику Беларусь", - подчеркнула Герасимчук.

Она подчеркнула, что такие действия незаконны, запрещены Женевской конвенцией, международным правом, и Украина будет бороться за каждого ребенка.

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По словам Герасимчук, действия, которые Российская Федерация совершает в отношении украинских детей, имеют все признаки геноцида.

"Абсолютное большинство детей в Украине, а это более 7,5 млн детей, страдают от войны, и речь не только о телесных повреждениях. Это и нарушение психологического, психоэмоционального состояния, и абсолютное нарушение всех прав ребенка. Те действия, которые совершает Российская Федерация по отношению к украинским детям, имеют все признаки геноцида украинского народа", - подчеркнула уполномоченная Президента по правам ребенка.

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"Мы не знаем, что происходит на оккупированных территориях, но понимаем: как только мы туда зайдем, эти цифры будут увеличены, возможно, в разы", - заявила Герасимчук, добавив, что "240 детей были убиты еще с начала войны, с 2014 года" .