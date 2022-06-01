Поставка в Украину гаубиц из Бельгии сорвалась из-за высокой цены, - СМИ

Бельгия не будет поставлять в Украину бронированные гаубицы M109 из-за отсутствия у нашего Министерства обороны возможности их выкупить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание De Morgen, передает Цензор.НЕТ.

По словам осведомленных источников, переговоры между министерством обороны и восточнофламандской технологической компанией OIP сорвались из-за цены на M109. "Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – сообщил источник.

OIP, дочерняя компания которой специализируется на военной технике, также не позволила проверять состояние M109 специалистам бельгийской армии.

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Недавно в Минобороны Бельгии сообщили, что бронированные гаубицы уже были проданы другой стороне. Кому, непонятно. OIP не хочет комментировать этот вопрос.

"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", – сказала министр обороны Людивин Дедондер.

Издание напоминает, что гаубицы были проданы бельгийским министерством обороны в 2008 году, что является "ярким примером отсутствия интереса к армии".

Часть из них была продана Индонезии в 2015 году, а остальные разместили в ангаре OIP, причем компания получила их по сниженной цене – некоторые даже за 15 тысяч евро.

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"В апреле правительство приняло решение выкупить гаубицы и немедленно отправить их на фронт на восток Украины", - сообщает издание.

В настоящее время Бельгия предоставила Украине около 77 миллионов евро военной помощи.